Ministro do Ambiente: “Uma crise energética em vésperas de uma COP vem em mau tempo”

Se se confirmarem todas as promessas de cortes nacionais de emissões (NDC) e de neutralidade carbónica feitas, as temperaturas médias vão subir mais 2,4°C e falhar a meta de 1,5°C. Está otimista perante a COP26?

Não consigo estar muito otimista quando, a meia dúzia de dias da COP, 49 países ainda não entregaram as suas NDC — e dois deles são a Índia e a China. À saída de Paris projetava-se uma subida de 3,1°C e é um avanço significativo chegarmos a 2,4°C. Ninguém pensou que a expectativa de 1,5°C pudesse ser logo atingida na primeira revisão das contribuições. Resta ver como vamos ser capazes de evoluir. Uma crise energética em vésperas de uma COP vem particularmente em mau tempo, e são muitas as vozes que andam a confundir as pessoas e a associar a crise energética à crise climática quando obviamente não têm relação.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.