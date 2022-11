Exército não avisou Governo sobre manifestação dos ‘páras’

O ministro da Defesa não foi avisado com antecedência de que estava a ser preparada uma manifestação, no Dia do Exército, de antigos paraquedistas e que acabou com apupos e insultos a João Gomes Cravinho e ao próprio chefe do Estado-Maior, general Nunes da Fonseca, no passado domingo (dia 24 de outubro). A comitiva com os membros do Governo e outras personalidades chegou ao Cais da Fonte Nova, em Aveiro, depois de uma missa na Sé e foi conduzida para um “local de refrescamento”, que obrigou a passar várias vezes pelo sítio onde estavam os cerca de 500 ex-militares indignados por os paraquedistas no desfile das comemorações estarem impedidos de cantar o hino dos ‘boinas verdes’, ‘Pátria Mãe’.

O gabinete do Ministro da Defesa não quis fazer comentários sobre o assunto, mas o Exército não desmentiu que tivesse deixado de informar o Governo: “A avaliação efetuada pelo Exército decorrente da monitorização das redes sociais sobre os indícios de alguma ‘insatisfação’ na comunidade dos ex-paraquedistas foi de que o grau de instabilidade que se previa que viesse a acontecer não era preocupante, pelo que a segurança da cerimónia não estaria colocada em causa”, respondeu fonte oficial do gabinete do chefe do Estado-Maior do Exército (CEME).

Sobre se foram tomadas precauções por os manifestantes estarem concentrados próximo da entrada e saída das entidades, o gabinete explica que, “com vista a garantir o normal decorrer do evento face a possíveis ações que pudessem perturbar a cerimónia, o Exército, através do seu oficial responsável pela segurança militar na área, coordenou com a PSP de Aveiro a colaboração dessa polícia, entidade legalmente responsável pela ordem pública”. Ex-paraquedistas chegaram a ser identificados. A segurança interveio quando a situação começou a inflamar-se: “Integrada nessa colaboração, a Polícia do Exército constituiu um cordão de contenção à área onde decorreram as ações inerentes à cerimónia, para garantir a segurança das entidades convidadas, dos militares envolvidos na cerimónia e de quem assistia ao evento.”

Na base da indignação estava a insatisfação de paraquedistas, comandos e rangers (operações especiais) que se avoluma há dois anos, desde que entrou em vigor o novo regulamento do uniforme, por estarem impedidos de usar as boinas da sua tropa de elite em unidades que não fossem exclusivas dessa especialidade. O Expresso noticiou esta semana que três associações das tropas especiais escreveram ao CEME uma carta, em dezembro de 2020, sobre a importância do uso das boinas, até para a captação de voluntários, que não teve resposta. Um dos signatários era o ex-CEME general paraquedista Carlos Jerónimo. Mas o general Nunes da Fonseca havia de responder ao Expresso ter “inteira e incondicional disponibilidade” para os receber e “debater este ou quaisquer outros aspetos que possam ter relevância comum ao Exército”.