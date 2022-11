Procura da vacina contra a pneumonia em 2020 duplicou em comparação com o ano anterior

O número de vacinas vendidas contra a pneumonia, em 2020, mais do que duplicou face a 2019. De acordo com o “Jornal de Notícias”, em 2020, foram comercializadas mais de 290 mil vacinas, mais 171.349 do que no ano anterior. A vacina contra a pneumonia é gratuita para doentes de risco e, a 21 de setembro de 2021, todas as pessoas com mais de 65 anos passaram a ter 69% desta vacina comparticipada pelo Estado - até agora a comparticipação era de 37%.

Rui Costa, membro do Grupo de Estudos de Doenças Respiratórias da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (GRESP), diz que o aumento da comparticipação “faz toda a diferença”. “Trata-se de uma medida muito importante porque esta vacina salva vidas”, acrescentando que “o dinheiro que se vai poupar num doente internado por uma complicação no seu estado de saúde supera em muito o custo que o país vai ter em fazer este aumento de comparticipação”.

Até agosto deste ano, segundo os dados fornecidos ao mesmo jornal pela Associação Nacional de Farmácias (ANF), foram vendidas cerca de 47 mil vacinas contra a pneumonia. O médico pneumologista e presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão, professor José Alves, acredita que “o aumento brutal no ano passado está relacionado com a covid-19”.