País entra em greve nos próximos meses: veja que sectores e classes profissionais vão parar

Vários sectores e classes profissionais têm greves marcadas para os próximos tempos. As contestações vão ser sentidas na administração pública, transportes, saúde e ensino, por exemplo.

Esta terça-feira, 26 de outubro, os trabalhadores do Metro de Lisboa fizeram greve. A circulação retomou por volta das 10h00. Também na terça-feira iniciou-se a greve dos profissionais do CTT da Marinha Grande - que deverá terminar a 12 de novembro.

É já na quinta-feira, 28 de outubro, que mais duas classes profissionais se juntam às contestações. Entre 28 e 29 de outubro, os funcionários públicos dos Açores estão em greve. Com a mesma data de início, mas com maior extensão (até 2 de novembro), os farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) entram em greve.

As paragens dos trabalhadores do SNS não ficam aí, é no dia 2 e 4 de novembro que os enfermeiros também param. A classe queixa-se da “ausência total de diálogo” por parte do Ministério da Saúde. Sindicatos indicam que a greve foi limitada a dois dias para mitigar as possíveis consequências para os utentes.

Voltando aos transportes, os trabalhadores dos transportes rodoviários de Faro vão estar em greve de 2 a 5 de novembro. Logo de seguida, de 8 a 12 de novembro, os trabalhadores da Transtejo também exercem esse direito.

Quem também entra em greve a 5 de novembro são os professores e os educadores. Os professores voltam a fazer greve a 12 de novembro, juntamente com os funcionários públicos.

Os bombeiros profissionais e os guardas prisionais também já convocaram greve para os dias 11 e 12 de novembro. Os bombeiros acusam o “esquecimento” do setor no Orçamento do Estado. Já os guardas alegam “inércia, apatia e desconsideração” por parte do Ministério da Justiça pelo sistema prisional.

No fim do mês de novembro - 22, 23 e 24 -, os médicos estarão também em greve. A classe pretende alertar para temas centrais do sector como o financiamento por parte do Estado.