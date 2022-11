Açores: voto contra o orçamento do Iniciativa Liberal pode levar à queda do Governo de coligação PSD-CDS-PPM

O Iniciativa Liberal anunciou, esta terça-feira, que vai votar contra o Plano e Orçamento para 2022 nos Açores. Nuno Barata, deputado da IL, diz ser “inevitável” o cenário de eleições regionais antecipadas caso não haja aprovação. "A haver chumbo de orçamento e queda de governo, devemos ir a eleições", diz ao “Diário de Notícias”.

O deputado considera que a decisão está “do lado do Governo” e, com a discussão do Plano e Orçamento marcada para novembro, há “tempo para apresentar um documento revisto", uma vez que, na perspetiva do partido, “este plano e orçamento não tem condições de ser aprovado".

"O plano de investimento que nos é apresentado é o maior de sempre, são quase 900 milhões de euros de investimento. Isso acarreta, em termos orçamentais, um aumento da dívida pública em 295 milhões de euros. Ao contrário do que é costume, que é fazer contas de mercearia e exigir mais isto e aquilo, o que estamos aqui a fazer é precisamente o inverso: dizer ao Governo que tem que cortar no plano para poder cortar no endividamento. Com a região endividada aos níveis que está não tem futuro, a sua autonomia fica cada vez mais em risco", diz Nuno Barata.