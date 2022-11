Quase uma centena de entidades públicas foram alvo de 127 ataques informáticos em 2020

Os organismos da administração pública Central regional e local foram alvo, no total, de 127 ataques informáticos, no ano de 2020. Os dados recolhidos no Inquérito à Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (IUTIC) na Administração Pública Central, Regional e nas Câmaras Municipais, analisados pelo “Correio da Manhã”, mostram que 99 de 718 organismos detetaram problemas de segurança informática.

O valor registado em 2020 é, ainda assim, inferior ao de 2019 - menos 12. De acordo com o relatório da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, em 62 casos verificou-se uma falha de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) devido a ataques externos.

Neste momento, apenas 34 organismos têm seguro contra incidentes de segurança das TIC. Quanto à prevenção, menos de metade (299) das entidades usam serviços de computação em nuvem e 360 usam técnicas de encriptação.