Tripulantes do veleiro com 5,2 toneladas de cocaína ficam em prisão preventiva

Os três tripulantes de um veleiro com 24 metros intercetado pela Marinha e pela Polícia Judiciária quando navegava a 300 milhas da costa portuguesa vão ficar em prisão preventiva. Em causa está o facto de a polícia ter encontrado a bordo 183 fardos com cocaína em elevado estado de pureza que se destinava ao mercado europeu.

Os três suspeitos - um peruano e dois espanhóis - são suspeitos de trazer a droga da América Latina e vão aguardar o desenvolvimento da investigação numa cadeia portuguesa.

Um deles, o skipper da embarcação, é procurado em Espanha por envolvimento num outro processo de tráfico de droga.

Durante a "Operação Maré Branca", a PJ garante ter feito a maior apreensão de sempre num veleiro e a maior dos últimos 15 anos.

Em comunicado, a PJ adianta que a mesma foi realizada nos últimos dias através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes em conjunto com a Unidad de Drogas y Crimen Organizado do Cuerpo Nacional de Polícia de Espanha e com a participação da Marinha e da Força Aérea.

A operação contou também com o apoio e participação do Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa.