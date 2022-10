Desfardamento do Prédio Coutinho vai a meio. Demolição pesada arranca dentro de três semanas

Mais de 20 anos após José Sócrates, então ministro do Ambiente do Governo de António Guterres, ter declarado o Prédio Coutinho, em Viana do Castelo, “um aborto arquitetónico” e defendido a sua demolição, o imóvel vai finalmente abaixo após anos de controvérsia, dentro e fora dos tribunais. Uma equipa de 30 pessoas começou a 'desfardar' há três semanas o interior do edifício de três blocos, 13 andares e 105 fracções, onde chegaram a residir mais de 300 pessoas.

Os últimos dos resistentes, após anos de ameaças de despejo por parte da Viana Polis - a entidade pública detida em 60% pelo Estado e em 40% pela Câmara local e 'dona' do imóvel desde que em 2005 foi declarada a utilidade pública da expropriação -, abandonaram o batizado Edifício Jardim na primavera, apesar de ainda estarem em curso os acordos de realojamento ou de indemnização.

“O processo relativo às últimas cinco frações está na fase final de expropriação, faltando apenas o resultado da peritagem para o tribunal proferir a sentença”, garante Tiago Delgado, que lembra que ao longo de anos de providências cautelares, processos e recursos interpostos, alguns dos quais chegaram ao Supremo Tribunal Administrativo e Tribunal Constitucional, “todas as decisões acabaram por serem favoráveis à Viana Polis”.

Sem contar com custas judiciais, o derrube do titulado “mamarracho” de Viana irá custar ao Estado e à autarquia € 1,2 milhões, verba a somar aos € 17 milhões já pagos em indemnizações ou realojamento dos proprietários e inquilinos do edifício - que começa a vir abaixo no início de novembro e estará demolido até abril de 2022.

A desconstrução do edifício, piso a piso durante seis meses, foi o método de demolição aprovado em detrimento da implosão, processo que comportava demasiados riscos para o edificado vizinho em pleno centro histórico. “Esta é uma área muito construída e com muito edificado antigo, razão pela qual a implosão foi afastada para não abalar as estruturas mais próximas”, referiu esta terça-feira Tiago Delgado, administrador da Viana Polis, numa visita ao agora fantasmagórico Prédio Coutinho.

Entre os imóveis históricos situados em redor do gigante com vistas para o rio Lima encontra-se o setecentista Convento de São Bento e a medieval Capela das Almas, primeira igreja matriz de Viana do Castelo, além de outro edificado em fase de vistoria para acautelar possíveis danos. De acordo Cláudio Costa, responsável da Baltor, a empresa de Viana do Castelo que venceu o concurso de demolição, “esta é a primeira desconstrução de um edifício desta envergadura em plena malha urbana”.

Apesar de a empresa de engenharia e construção já contar na sua carteira de desmantelamentos com duas das cinco torres do Bairro do Aleixo, no Porto, e as da Torralta, em Troia, Cláudio Costa e Tiago Delgado salientam a complexidade da empreitada em termos de segurança, que irá obrigar a condicionamento de trânsito nas ruas adjacentes e à cobertura do edifício por uma lona amovível, tipo cortina, para precaver eventuais pequenas projeções de materiais.

A fase de demolição pesada, que será efetuada com uma máquina giratória com um braço de 40 metros, irá ainda coincidir com “o desfardamento de materiais não inertes” de parte do edifício, que passa pela remoção de vidros, persianas, louças sanitárias, madeiras e alumínios. “90% do material será reciclado ou reutilizado, como é o caso das portas”, garante o responsável da Baltor, referindo que uma das prioridades nesta empreitada foi o ambiente. O administrador da Viana Polis avança que vão ser retiradas 11.200 toneladas de betão, que será britado para reutilização noutras obras, 2.800 toneladas de tijolo, 115 de produtos cerâmicos, 360 de aço, 110 de madeira, 56 de vidro e 32 de alumínio. Alcatifas, estofos e plásticos vão para aterro.

O edifício inaugurado em meados da década de 70 dará lugar ao esperado mercado urbano municipal, desalojado do local para a construção... do Prédio Coutinho. A maioria dos moradores foi realojada noutros dois edifícios do centro da cidade, um a dois passos do prédio da discórdia, outros num edifício junto à marginal do Lima.