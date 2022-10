Vice-presidente de Angola e filha exigem em tribunais portugueses indemnizações por difamação

O vice-presidente de Angola, Bornito de Sousa, e a sua filha Naulila exigem uma indemnização de 750 mil euros a um jornalista britânico nos tribunais portugueses. O repórter terá feito uma declaração, num livro publicado no final de 2019, sobre os gastos nos nove vestidos comprados para o casamento de Naulila. Segundo o jornal “Público”, os vestidos foram comprados numa loja de uma estilista famosa, em Nova Iorque, e terão custado cerca de 150 mil euros.

Nos tribunais portugueses, a ação cível que intentou em agosto, o vice-presidente de Angola e a filha exigem que Oliver Bullough e a 20/20 Editora - que publicou a obra “O País do Dinheiro” - se retratem “dos juízos de valor tecidos e imagem” que pretenderam “imprimir dos autores na obra" de “modo claro, destacado e percetível e sem quaisquer reservas ou ambiguidades”.

Para além do repórter e da editora, Bornito de Sousa e Naulila acusam Paulo Morais, fundador da associação Transparência e Integridade​ e ativista da luta contra a corrupção, de ter cometido um crime de difamação agravada, exigindo uma indemnização de 750 mil euros. Em causa estão as declarações de Morais proferidas em 20 de janeiro de 2020 num post no Facebook e três dias mais tarde no Jornal 8 da CMTV - altura em que o Luanda Leaks escalou.

A filha de Bornito de Sousa participou no programa de televisão Say Yes to the Dress. O apresentador do programa diz que Naulila terá gastado “um total de mais de 200 mil dólares americanos”. Naulila comprou, ainda, e o vestido da mãe e os das seis damas de honor.