Apple anuncia novos portáteis: têm notch como os iPhones e os preços começam (respire fundo) nos €2349. E há novos processadores e AirPods

A Apple já era bem conhecida como fabricante de telemóveis, relógios inteligentes, tablets ou computadores – mas com o evento desta segunda-feira reforça cada vez mais o estatuto de fabricante de processadores. Depois do lacrimoso divórcio com a IBM e Motorola em 2005, chega definitivamente ao fim o “casamento” que lhe deu acesso direto aos chips da Intel. Os portáteis MacBook Pro anunciados esta segunda-feira usam novos chips produzidos pela própria Apple. A Intel provavelmente estará arrasada como qualquer noivo abandonado, mas esta segunda-feira as atenções estão centradas nos novos chips M1 Pro e M1 Max – e por acréscimo também nos novos computadores portáteis MacBook Pro.

E como em muitos “divórcios” nem sempre as descrições relativas ao passado são as mais agradáveis, este também tem comparações desfavoráveis para quem foi deixado: de acordo com os dados revelados pela Apple, o processador M1 Max é 3,7 vezes mais rápido a processar informação que o Core i7 usado pelos portáteis MacBook Pro antecessores. E nem a AMD ficou com razões para sorrir da rival Intel: segundo a Apple, a unidade gráfica usada pelos novos MacBook Pro de maiores dimensões são quatro vezes mais rápidas que as unidade gráficas Radeon Pro 5600M.

apple / d.r.

Nem Intel nem AMD podem dizer que não foram avisadas: no final do ano passado, a Apple já tinha começado a comercializar os primeiros processadores M1 com o lançamento dos MacBook Air, o MacBook Pro de 33 centímetros e o Mac mini. Com o M1 Pro e o M1 Max completa-se o ciclo nos portáteis da Apple – todos eles com processadores desenhados “em casa”.

O M1 Pro é um processador de oito núcleos, que garante fluxos de 200 Gigabyte por segundo (GB/s) quando interage com a memória e ainda a possibilidade de chegar a um máximo de 32 GigaBytes (GB) de memória. O Max pretende funcionar mesmo como abreviatura de “máximo”: tem 10 núcleos, pode chegar aos 64 GB de memória e ainda tem a possibilidade comunicar com essa memóra a 400 GB/s. O que o posiciona como o chip mais avançado que a Apple alguma desenhou para os computadores – e que provavelmente será ultrapassado no próximo ano, como acontece, naturalmente, com todas as tecnologias e marcas.

Nos portáteis, a imprensa especializada, como é o caso do CNET, não hesita em descrever o lançamento como a maior renovação que os MacBooks registaram nos últimos anos. São dois os modelos anunciados: um de 35,5 centímetros (14,2 polegadas) e outro de 40,6 (16,2 polegadas). E em ambos os casos a renovação é feita de estreias e emendas: no caso das emendas, destaque para o facto de os portáteis abandonarem a Touch Bar, que se encontra acima do teclado. O que confirma que aquela funcionalidade que ia revolucionar a interação com os computadores, afinal, não era assim tão revolucionária.

apple / d.r.

Ainda no campo das emendas, os MacBook anunciados esta segunda-feira voltam a ter portas HDMI e leitor de cartões SD, depois de os antecessores as terem perdido. O que indicia também que os consumidores talvez não tenham ficado satisfeitos com a escassa conectividade dos modelos do passado recente.

Em relação às estreias, três destaques: os novos MacBooks vão poder ser carregados pelo sistema de indução magnética MagSafe (meia hora chega para garantir metade da autonomia); dispõem de câmaras que filmam alta resolução (1080p); e ainda ecrãs Liquid Retina XDR que permitem elevar a luminosidade até aos 1000 nits. O contraste destes mesmos ecrã está fixado em 1.000.000:1. Têm um notch na zona da câmara frontal, à semelhança do que acontece com a linha de iPhones X, XS, XR, 11, 12 e 13.

Segundo a Apple, já é possível encomendar os dois portáteis – mas as entregas só são concluídas a partir de 26 de outubro. O modelo de 35,5 centímetros está à venda em Portugal com preços a partir de €2.349, enquanto a versão de 40,6 centímetros está à venda a partir de €2.849.

A Apple também anunciou a terceira geração de AirPods: iniciam a fase de comercialização com as mesmas datas de encomenda e entrega dos MacBooks. Os novos auriculares da Apple chegam ao mercado com a possibilidade de carregamento com MagSafe (cinco minutos na caixa garantem uma hora de escuta) e com proteções antivento e água.

apple / d.r.

Com uma autonomia total de seis horas de chamadas ou música, os auriculares chegam ao mercado nacional com um preço de €199. Na hierarquia da Apple, esta terceira geração de AirPods passa a ser a segunda oferta mais cara da empresa, logo a seguir aos Airpods Pro, comercializados a €279 quando comprados diretamente à Apple.