Um laboratório para lidar com pandemias em Portugal

No ecrã há apenas um gráfico inofensivo. Nas palavras de Ricardo Dias, a ameaça ganha forma: “zaire ebolavírus”, atira o coordenador do recém-constituído iXLab — Inovação para a Resiliência Biológica Nacio­nal. Desde os anos 70 que a palavra “ébola” faz disparar alertas, mas o investigador prossegue com a descrição do gráfico sem sinal de nervosismo: “A amostra contém ADN humano. A pessoa estava constipada e tinha o coronavírus mais frequente.” O suspense instala-se no laboratório, situa­do na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL). “É uma amostra de teste”, explica Ricardo Dias.

Os ensaios experimentais podem ser divulgados, mas o trabalho “sensível” não. “Temos acordos de confidencialidade”, sublinha. Após insistência, o investigador aceita falar de trabalhos anteriores ao iXLab: “Já detetámos o SARS-CoV-2 no solo de uma vinha.” Segundo exemplo: “Também detetámos vírus da gripe em amostras de ar.” E terceiro exemplo: “Já trabalhámos com o Exército no estudo do genoma do (agente venenoso) antrax.”