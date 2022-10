PJ devolve casos de Odemira ao SEF

Cinco investigações às redes de tráfico de migrantes em Odemira, que há poucos meses tinham sido retiradas ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) pelo Ministério Público (MP) e atribuídas à Polícia Judiciária (PJ), acabaram por regressar ao órgão policial liderado pelo tenente-general Botelho Miguel. Foram também devolvidos ao SEF mais cinco processos, nas comarcas de Évora, Lisboa e Porto.

Para os inspetores ouvidos pelo Expresso, “foi reparada uma injustiça” que “estava a manchar ainda mais o nome do SEF”, numa altura em que o Parlamento discute a sua extinção. “Com esta posição do MP foi reposta a normalidade”, resume Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF).