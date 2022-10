Felix Braz. Morte e vida do filho de portugueses que se fez estrela na política do Luxemburgo

Esta semana, Felix Braz, 55 anos, conduziu o seu carro durante 30 quilómetros, e isso foi uma das maiores alegrias dos últimos tempos. “O meu pai tinha uma escola de condução, foi ele quem me ensinou a guiar”, explica agora na sua casa em Esch-sur-Alzette, a segunda maior cidade luxemburguesa. Fala com um discurso claro, ainda que as palavras teimem em enrolar-se. “Para mim é importante voltar à estrada, é uma forma de respeitar o seu legado.” Há dois anos, quando acordou de um coma, não fazia a mínima ideia de quem era o progenitor. Na verdade, nem sequer reconhecia a mulher ou os filhos. Também não sabia o próprio nome.

A última vez que Braz se tinha sentado ao volante fora precisamente a 22 de agosto de 2019. O dia em que a vida dele mudou para sempre. Num semáforo vermelho anunciou que não se sentia bem e desfaleceu. Estava a 300 metros de um hospital. Nas urgências, morreu e ressuscitou várias vezes. “Estive morto três minutos.” Os médicos levaram 58 minutos a estabilizá-lo, depois, entrou em coma. Seis dias depois, a 28 de agosto, abriu pela primeira vez os olhos. As tentativas de reanimação tinham aparentemente funcionado, mas a irrigação cerebral ficara seriamente comprometida. “Basicamente, tinha-me transformado num vegetal”, diz o antigo vice-primeiro-ministro luxemburguês com um sorriso desconcertante. Mobilidade nenhuma, discurso nenhum, raciocínio nenhum. À família, os médicos explicaram que ele estava num “estado de consciência mínima, uma espécie de coma acordado”. O prognóstico era reservado. A luta era pela sobrevivência.

