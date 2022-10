As redes sociais estiveram em baixo seis horas: e se fossem seis dias? Ficaríamos melhor ou pior?

Vamos supor que conseguíamos organizar uma vasta experiência social tendo como objeto de estudo as redes sociais, isto é, vamos supor que conseguíamos prolongar no tempo o apagão das redes sociais. Vamos supor que conseguíamos impor uma espécie de #ficaremcasa aplicado à internet: durante seis meses as pessoas não poderiam aceder ao Facebook e demais redes sociais. Qual seria o efeito? Como é que estaria a sociedade após meio ano de pausa e silêncio, digamos, neurológico? Como é que estaríamos sem esta conversa interminável imposta pelas redes sociais? Bom, cada um de nós iria projetar o resultado de acordo com a sua mundividência. Eu, por exemplo, tenho uma relação rarefeita com as redes sociais. Se a maioria das pessoas fosse como eu, Zuckerberg era um anónimo programador. Mantenho um contacto residual com as redes sociais, porque sei que me fazem mal, pioram-me enquanto pessoa e enquanto profissional. Com acesso a redes, fico mais tenso, mais agressivo, mais afirmativo e mesmo inquisitivo, acabo por ver o mundo por um buraco da fechadura muito apertado apesar de ter 5 mil pessoas na minha (congelada) conta de Facebook. O algoritmo de Zuckerberg é como uma bactéria colocada no nosso cérebro, é um ser vivo que nos vai moldando num certo sentido: o sentido do nosso ego e da nossa necessidade de reconhecimento junto dos outros. É preciso um certo exorcismo para nos afastarmos deste ser espectral que acaba por nos dominar porque sabe comprar neurologicamente o nosso ego.

Eu sei que o Facebook é nocivo para mim e também sei que o Facebook é nocivo para as outras pessoas, para a sociedade em geral. Não é opinião, é um facto, porque já temos uma abundância de estudos sobre o assunto. É uma evidência: na era das redes sociais, as pessoas estão mais ansiosas, estão mais superficiais porque só querem sentir emoções rápidas e não se querem expor a pensamentos demorados, estão mais intolerantes porque não sabem lidar com opiniões contrárias e sobretudo com factos que desautorizam as suas teses. Em resumo, as pessoas estão mais agressivas.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.