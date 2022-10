O turismo espacial pode ter “grande impacto em aplicações militares e civis”: a viagem do capitão Kirk (perdão, William Shatner)

Quarta-feira, 13 de outubro de 2021. 15h50 (hora de Portugal Continental). Foi este o momento do lançamento da Missão NS-18 da Blue Origin, a empresa de turismo espacial do fundador da Amazon Jeff Bezos. O voo tornou o ator William Shatner o ser humano mais velho a viajar para o espaço. É a segunda vez - em apenas dois voos tripulados - que este recorde é batido por passageiros da Blue Origin.

Para o professor de engenharia do Instituto Superior Técnico Paulo Oliveira, este feito mostra que "as atividades de turismo e recreação não têm limites de idade". No entanto, vê um valor muito muito superior a estes simbolismos nas viagens, que considera poderem vir a ter implicações significativas no nosso quotidiano.

Turismo espacial pode ter "grande impacto" no nosso dia a dia

As notícias de voos espaciais, protótipos do que poderá vir a ser o turismo espacial, repetiram-se nos últimos meses. A corrida foi inaugurada em julho por Richard Branson, que foi de avião ao espaço em julho. E os planos continuam: a Blue Origin tem planos para fazer pelo menos mais um voo este ano e a ambição do ex-CEO da Amazon não se fica por aqui.

"Jeff Bezos tem como objetivo transformar as viagens espaciais. Recentemente afirmou que a empresa quer continuar a construir mais foguetes e motores para lançar pessoas e outras cargas úteis além da órbita da Terra e, em última instância, colonizar o sistema solar", explica Paulo Oliveira.

Para o professor de engenharia do Instituto Superior Técnico, que leciona nos cursos de engenharia aeroespacial desta instituição, estes projetos vão além da extravagância do seus pioneiros multimilionários.

"Desde o início, as atividades nas áreas da engenharia aeronáutica e aeroespacial tiveram grande impacto quer em aplicações militares quer em aplicações civis. Bons exemplos dessa influência são os termómetros por radiação infravermelho, os sistemas de posicionamento global (e.g. NAVSTAR-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU), lentes resistentes a riscos, pilotos automáticos para veículos aéreos e automóveis ou painéis solares", afirma.

"Os esforços de desenvolvimento no turismo espacial, como os agora levados a cabo com sucesso pela Blue Origin, decerto poderão vir a ser integrados por essas empresas noutras atividades. Por exemplo, as soluções da Space X, empresa também dedicada ao turismo aeroespacial, com proprietários comuns à Tesla, à Starlink ou à The Boeing Company, são um bom exemplo desses avanços frutuosos da engenharia e tecnologia em múltiplas aplicações com impacto na nossa sociedade."

O professor do Instituto Superior Técnico salienta ainda que estas empresas podem colaborar em missões científicas em colaboração com agências como a NASA ou a ESA. "A Space X, concorrente desta empresa [Blue Origin], está envolvida em projetos com a

NASA para levar uma tripulação ao polo sul da Lua em 2024. A SpaceX está também na corrida rumo à colonização de Marte, missão já citada diversas vezes pelo CEO, Elon Musk", exemplifica.

Por agora, as viagens turísticas ao espaço parecem ter saído da imaginação, mas ainda estão longe de ser uma banalidade. Em julho, Bezos afirmou que a Blue Origin já tinha vendido quase cem milhões de dólares (mais de 82 milhões de euros) em bilhetes. A Blue Origin não divulgou o preço por bilhete e Shatner terá viajado gratuitamente. Já um bilhete na concorrente Virgin Galactic ronda os 250 mil dólares (cerca de 216 mil euros).

Onze minutos espaciais

Shatner foi um dos quatro passageiros do 18º voo da New Shepard (NS), a capsula baptizada em homenagem ao primeiro americano a ir ao espaço, Alan Shepard. Foi o segundo voo com tripulação a bordo. O próprio Jeff Bezos seguiu a bordo do primeiro voo em julho.

Aos 90 anos, esteve no espaço durante 11 minutos, depois de quatro décadas de viagens intergaláticas na televisão, onde deu vida ao capitão James Kirk em Star Trek. “Espero poder manter o que sinto agora. É tão mas tão maior do que eu. Toda a gente no mundo precisa de ver isto”, afirmou visivelmente emocionado após a aterragem. O recorde de pessoa mais velha a ir ao espaço já tinha sido superado na primeira viagem tripulada da Blue Origin por Wally Funk, de 82 anos.

O lançamento da missão estava previsto para as 8h no Texas, depois de ter sido adiado um dia devido às condições atmosféricas. O horário foi novamente atrasado no próprio dia devido a problemas com o foguetão que não foram especificados, segundo refere o The Guardian.

O objetivo destes voos é superar a linha de Kármán, o limite convencionado pelos cientistas que separa a atmosfera terrestre. Esta fronteira fica cem quilómetros acima do nível do mar.

Nos voos da New Shepard, os motores do foguetão desligam-se e a cápsula é libertada cerca de dois minutos e meio após o lançamento, quando rondam os 70 quilómetros de altitude e uma velocidade de quase três mil quilómetros por hora. Os tripulantes podem então tirar os cintos e aproveitar por momentos a sensação de estarem em gravidade zero.

Aos quatro minutos, a cápsula atinge a altitude máxima (170 quilómetros). A cápsula voltou a aterrar cerca de onze minutos após o lançamento.