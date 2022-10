Tragédia do Meco. Ex-dux absolvido de pagar indemnização a famílias das vítimas

O ex-'dux' da universidade Lusófona, João Gouveia, foi absolvido no processo cível pelo Tribunal de Setúbal e não vai ter de pagar a indemnização de 1,35 milhões de euros pedida pelas famílias das vítimas dos estudantes que morreram na praia do Meco a 15 de dezembro de 2013.

O Tribunal de Setúbal considera que se “declaram totalmente improcedentes os pedidos deduzidos nos autos pelos Autores, absolvendo-se os Réus. Declara-se improcedente o pedido de condenação dos autores por litigância de má fé.”

Nas alegações finais, em julho, os advogados da Universidade Lusófona e do sobrevivente da tragédia do Meco pediram a absolvição dos réus nas alegações finais do julgamento cível.

Já o advogado Vítor Parente Ribeiro, que representa as famílias dos seis alunos da Lusófona que morreram na praia do Meco, reafirmou a ideia de que a morte dos seis jovens ocorreu durante uma praxe.

Em causa estavam seis petições - uma por cada um dos seis alunos da Universidade Lusófona que morreram na praia do Meco - contra o ex-'dux' João Miguel Gouveia e a COFAC - Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL (Universidade Lusófona), em que as famílias das vítimas reclamam uma indemnização de cerca de 225 mil euros por cada uma das petições, o que perfaz um valor global que ronda um milhão e 350 mil euros.

Em 2015, os tribunais consideraram que não havia responsabilidade criminal sobre João Gouveia. O ex-dux acabou por não ser julgado porque na altura o juiz de instrução do Tribunal de Setúbal, Nelson Escórcio, considerou que não existiam indícios de que o único sobrevivente da tragédia tenha "sujeitado, pelo menos conscientemente, os colegas falecidos a um perigo que não pudessem eles próprios avaliar e evitar", nem que mantivesse sobre os seis jovens "um qualquer dever de guarda, vigia ou assistência e os tenha, já no mar, deixado à sua sorte".

O juiz entendeu que "não houve um comportamento tirânico" por parte do ex-dux da Lusófona e que os estudantes estavam na praia "de livre vontade" quando foram arrastados por uma onda, corroborando, assim, a tese de acidente, sustentada pela defesa e pelo Ministério Público.

Em janeiro do ano passado, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considerou que a investigação ao caso foi “ineficaz” e que por isso Portugal violou o segundo artigo da Convenção, que define o “direito à vida”. O Estado português foi por isso condenado a pagar 13 mil euros a José Soares Campos, pai de um dos estudantes que morreu no Meco quando participava em atividades de praxe da Universidade Lusófona. Foi ainda responsável pelo pagamento das despesas processuais, no valor de €7.118,51.