Supremo considera que prisão de Paulo Guichard é ilegal e manda libertá-lo

A conselheira Maria do Carmo Silva Dias deu razão à defesa de Paulo Guichard e mandou libertar imediatamente o antigo administrador do BPP, que estava preso em Custóias desde 8 de outubro.

Na decisão, a que o Expresso teve acesso, a juíza considera que "neste caso concreto ainda está pendente uma reclamação para o Tribunal Constitucional" de uma decisão da Relação de Lisboa que recusou um recurso para o mesmo Constitucional. Sendo assim, Maria do Carmo Silva Dias entende que a pena de quatro anos e oito meses a que Guichard foi condenado "ainda não transitou" em julgado e portanto a prisão a que foi sujeito desde que aterrou em Portugal vindo do Brasil "é ilegal".

"Era a decisão que considerávamos constitucional e legalmente devida, pelo que, naturalmente, nos encontramos satisfeitos pela restituição do Dr. Paulo Guichard à liberdade", congratula-se Nuno Brandão que, no pedido de habeas corpus, acusou o juiz Nuno Dias Costa de "dar o dito por não dito" ao conceder um prazo à defesa para se pronunciar e depois mandar executar o mandado de captura contra Paulo Guichard.

O ex-administrador do BPP estava no Brasil há 12 anos e viajou para Portugal depois de ter sido convocado pela juíza Tânia Loureiro Gomes, titular de um outro processo, em que Guichard foi condenado a nove anos e meio de prisão, para que as medidas de coação fossem agravadas.

Mas o juiz Nuno Dias Costa, titular do processo em que Guichard foi condenado a quatro anos e oito meses, entendeu que a pena já tinha transitado em julgado (o mesmo entendimento da Relação de Lisboa) e mandou prender o ex-administrador do BPP ainda no aeroporto Sá Carneiro.

A juíza Tânia Loureiro Gomes, entretanto, já mandou apreender o passaporte de Guichard, que será novamente preso caso o Tribunal Constitucional indefira a reclamação.

A libertação terá de ser executada imediatamente.