Infarmed aprovou financiamento público para o medicamento mais caro do mundo (dois anos depois do caso da bebé Matilde)

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) aprovou o financiamento público do medicamento Zolgensma para a atrofia muscular espinhal tipo 1, uma doença que atinge cerca de uma em cada 11 mil crianças. Uma dessas crianças é Matilde Sande, a bebé cujos pais fizeram um apelo em julho de 2019 para que a filha tivesse acesso àquele que é considerado o medicamento mais caro do mundo.

"Foi aprovado o financiamento público do medicamento Zolgensma, uma nova opção terapêutica para as crianças com atrofia muscular espinhal tipo 1, uma doença genética rara que atinge cerca de uma em cada 11 mil crianças", adiantou o regulador nacional em comunicado.

Trata-se de um medicamento cujo mecanismo de ação se "encontra direcionado para a causa da doença", com um esquema de administração de dose única. "Com esta aprovação ficam regulados os termos e as condições em que o medicamento é adquirido no Serviço Nacional de Saúde (SNS)", explicou o Infarmed, ao adiantar que a decisão de financiamento deste medicamento foi tomada após a avaliação da sua mais-valia para os doentes e o impacto na sustentabilidade do SNS.

De acordo com o regulador, durante este processo de avaliação o acesso a todos os doentes que podiam beneficiar com este medicamento "foi assegurado através de autorizações excecionais de utilização", ao abrigo de um Programa de Acesso Precoce, tendo sido concedidas 17 autorizações.

A atrofia muscular espinhal é uma doença neuromuscular, genética, que causa atrofia e fraqueza muscular dos membros, tronco, músculos bulbares e respiratórios. A sua evolução conduz à perda progressiva de movimentos e dificuldade respiratória, sendo que os sintomas geralmente aparecem logo após o nascimento.

A história de Matilde

Há mais de dois anos os pais de Matilde Sande, então com três meses de vida, receberam o diagnóstico: a filha tinha atrofia muscular espinhal e havia um medicamento inovador que podia melhorar a sua qualidade de vida. Na altura, o Zolgensma ainda só era comercializado nos EUA e faltava a aprovação da Agência Europeia de Medicamentos. Adquirir o medicamento podia custar cerca de 1,9 milhões de euros.

O tipo I de Matilde é a forma mais perigosa de todas, surge logo nos primeiros dias de vida e pode ser fatal.

Foi então que o casal decidiu abrir uma conta solidária para conseguir reunir fundos. Foram recolhidos mais de dois milhões de euros. Entretanto, o Infarmed autorizou a compra de medicamento para Matilde e para mais um bebé, tendo sido custeado pelo Serviço Nacional de Saúde.

Já em agosto deste ano, fonte do Infarmed tinha garantido ao “Jornal de Notícias” que estava a ser negociada a compra do medicamento para outras seis crianças.

O Zolgensma não só trava a destruição da “proteína de sobrevivência do neurónio motor” como introduz no corpo um vírus que vai permitir a produção desta proteína em falta nas pessoas com atrofia muscular espinhal. É apenas tomada uma dose, ao contrário do tratamento até agora disponível, o Spinraza, que implica a toma vitalícia de injeções, uma vez que apenas atrasa a destruição da proteína e não estimula a sua produção.