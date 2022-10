Há quatro regiões de Portugal que ainda não chegaram aos 85% de população totalmente vacinada - incluindo Lisboa e Vale do Tejo

Lisboa, Madeira, Açores e Algarve são as regiões do país mais atrasadas na toma das duas doses, de acordo com o mais recente relatório divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O Algarve é a região mais atrasada, com 79% da sua população totalmente vacinada; os Açores e a Madeira registam 82% e Lisboa e Vale do Tejo 83%. Em contrapartida, o Norte é a que está mais avançada, com 87%, seguida do Centro e do Alentejo, ambas com 86%.

A nível nacional, os números indicam que cerca de 8,8 milhões de pessoas já completaram a vacinação, o que corresponde a 85% da população do país. Quase 9 milhões de pessoas (87%) já tomaram pelo menos uma dose.

Na análise por faixa etária, os números da DGS indicam que toda a população com 50 ou mais anos já tomou pelo menos uma dose. Por outro lado, a toma das duas doses está concluída entre a população com 65 ou mais anos, sendo que entre os 50 e os 64 a percentagem é de 98%.

Dos 25 aos 49 anos o país tem 95% da população nesta faixa com pelo menos uma dose tomada e 92% com as duas. Nos 18-24 as percentagens são respetivamente de 91% e 87%, sendo que nos 12-17 são de 88% e 84%.