Ensino superior, 2.ª fase de acesso: entraram 9154 alunos, 281 dos quais em “cursos de excelência” (alguns com média superior a 19,5)

Entre alunos que não tinham conseguido entrar ou não tinham concorrido na 1ª fase do concurso nacional de acesso e os que conseguindo não ficaram satisfeitos e voltaram a tentar, há mais 9154 que alcançaram o seu intento na 2ª fase do concurso.

Os resultados divulgados pelo Ministério do Ensino Superior indicam assim que um total de 51.432 jovens garantiram já o ingresso numa universidade ou instituto politécnico público. A grande maioria entrou e efetuou a sua inscrição logo 1ª fase, a que se juntam agora estes mais de nove mil alunos.

O concurso nacional de acesso está, no entanto, longe de ser a única porta de entrada nas instituições de ensino superior. Somando o sistema privado e outras vias de ingresso como os concursos para maiores de 23, alunos internacionais ou de cursos profissionalizantes, o Ministério mantém a previsão de ter mais de 100 mil novos inscritos no ensino superior neste ano letivo.

Para esta 2ª fase, e porque há sempre alunos que entram mas que acabam por não se inscrever - mesmo nas formações mais disputadas - ou que conseguiram nova colocação, havia algumas vagas disponíveis nos chamados “cursos de excelência”. A tutela sublinha o facto de 281 alunos terem conseguido o tão desejado lugar, esgotando assim esta oferta nestes cursos.

Mas como as vagas eram muito poucas, as notas mínimas de entrada continuaram a ser elevadíssimas. Por exemplo, as duas vagas sobrantes na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto foram para estudantes com média de candidatura superior a 19,5 valores. O único lugar em Engenharia Aeroespacial na Universidade de Aveiro foi apanhado por um candidato com 19,48 de média. No mesmo curso mas no Instituto Superior Técnico entraram oito alunos e o que tinha a nota mais baixa fê-lo com 19,18.

No extremo oposto, estão dezenas de licenciaturas, sobretudo em politécnicos e na área das engenharias, que não receberam qualquer candidato nas duas fases do concurso nacional de acesso. O que não dizer que vão continuar vazias.

Ao todo sobraram 4441 vagas, que podem ser disponibilizadas numa 3ª fase do concurso ou que podem ser canalizadas para os concursos especiais e para os concursos de mudança de curso.

Os estudantes agora colocados têm entre esta quinta-feira e a próxima segunda para efetuarem a sua matrícula.