Caso BPP. Mulher de Rendeiro tentou impedir retirada de quadros suspeitos de serem falsificações

Na tarde desta terça-feira, Saudade Nunes, diretora da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, telefonou à juíza Tânia Loureiro Gomes para a informar de um facto espantoso: várias obras que estavam na casa de João Rendeiro "aparentavam" ser iguais às originais mas a equipa de inspetores que verificava se a coleção apreendida há dez anos estava intacta suspeitava que eram "falsas". Isto é: cópias que foram postas no lugar das obras originais.

De acordo com uma fonte judicial, Maria de Jesus Rendeiro, que era a fiel depositária da coleção, quando foi confrontada com esta suspeita opôs-se, "através do advogado que se encontrava presente no local", à remoção das obras suspeitas para serem analisadas, muito provavelmente no laboratório da polícia cientifica.

Esta recusa levou a juíza a emitir um despacho a determinar não só a remoção dos quadros suspeitos como de toda a coleção, que, apesar de estar à guarda de Maria de Jesus Rendeiro, é na verdade do Estado, já que foi apreendida para garantir o pagamento de indemnizações aos lesados do BPP no processo em que Rendeiro foi condenado a dez anos de prisão.

Segundo a mesma fonte, a magistrada notou não só que a mulher de Rendeiro "não poderia" opor-se à retirada dos quadros, como também que a remoção é essencial para averiguar se as obras apreendidas são ou não falsificações.

A remoção terá de ser feita nos próximos dias e o despacho que autoriza as buscas e apreensão tem a validade de 30 dias. Esta notícia foi avançada inicialmente pelo “Público” e confirmada pelo Expresso.

Quando as obras foram apreendidas e listadas, em novembro de 2010, os inspetores não fizeram qualquer referência a suspeitas de falsificação. A coleção, que não está avaliada no processo judicial, tem peças de artistas contemporâneos como Julião Sarmento, Helena Almeida e Júlio Resende, entre outros.

Maria de Jesus Rendeiro incorre agora no crime de descaminho ou destruição de objetos colocados sob o poder público. A moldura penal é de até 5 anos de prisão.

O Expresso perguntou ao gabinete de comunicação da Procuradoria-Geral da República se a mulher de João Rendeiro foi constituída arguida no caso mas até ao momento não obteve qualquer resposta.