Facebook vai ter mesmo de mudar

Frances Haugen foi depor, na terça-feira, no subcomité do Comércio do Senado dos EUA, e levou consigo milhares de documentos para provar que o grupo Facebook não segue as melhores práticas no que toca à gestão dos conteúdos disponibilizados aos internautas. E assim se tornou no mais recente caso de um ex-profissio­nal que se converte num denunciante da maior das redes sociais. “O Facebook atua na sombra”, acusou em pleno Capitólio, para depois considerar que é necessário exigir mais documentos à rede social. No final, descobriu que tanto no Partido Republicano como no Democrata, há vontade política para avançar com nova regulação — que acabará por produzir resultado no mundo inteiro.

“Estou aqui hoje porque acredito que os produtos do Facebook fazem mal às crianças, geram divisões e enfraquecem a democracia”, proferiu o ex-responsável pela área de desinformação cívica do Facebook. “A liderança sabe como tornar o Facebook e o Instagram mais seguros, mas não faz as mudanças necessárias”, reiterou.