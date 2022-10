Estamos mais vulneráveis à corrupção? Maioria dos portugueses acha que sim

A maioria dos cidadãos (53%) considera que a corrupção aumentou no último ano em Portugal. Por outro lado, 33% acham que os níveis de corrupção ficaram na mesma e 5% dizem que a incidência desta prática na sociedade portuguesa diminuiu durante esse período. Estas são algumas das conclusões do estudo “O que pensam os portugueses sobre corrupção”, levado a cabo pelo Instituto de Ciências Sociais (ICS). O trabalho de campo foi realizado entre dezembro de 2020 e abril de 2021 junto de 1020 pessoas representativas da sociedade portuguesa, e os resultados foram partilhados em primeira mão com o Expresso.

Os dados mostram que são os habitantes do Norte que mais acreditam que a corrupção aumentou nos últimos 12 meses: 36%. Ao mesmo tempo, a convicção de que esta prática diminuiu é maior no Centro (38%). Os inquiridos foram questionados sobre se concordavam, numa escala de 0 a 10, com a ideia de que a pandemia fez aumentar as oportunidades de corrupção: em média, o valor foi de 6,75.