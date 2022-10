Fuga de óleo provoca risco de incêndio em central termoelétrica de Gondomar

Uma fuga de óleo da turbina de arrefecimento da Central Termoelétrica da Tapada do Outeiro, em Medas, Gondomar, está na iminência de gerar um incêndio naquela estrutura, revelou esta sexta-feira à Lusa fonte dos Bombeiros de Melres.

A fuga do óleo deu-se pelas 17h28 e, cerca das 18h40, as seis corporações de bombeiros no local tentavam o arrefecimento de uma caldeira, que trabalha a 370 graus, antes da chegada do óleo, acrescentou a fonte. "Caso o óleo atinja esta caldeira vai gerar-se um incêndio", explicou a fonte.

Apesar do aparato "não há feridos a registar" nem "habitações perto" da central, acrescentou. No local, estão os Bombeiros de Gondomar, Valbom, São Pedro da Cova, Areosa/Rio Tinto e de Crestuma, num total de 28 operacionais apoiados por oito viaturas.