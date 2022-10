Facebook pede desculpa e agradece a paciência após segunda falha na mesma semana

O Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp já voltaram a funcionar normalmente. Os problemas que as aplicações registara, esta sexta-feira à tarde foram entretanto resolvidos, anunciou o Facebook no Twitter.

“Lamentamos muito se não conseguiu ter acesso aos nossos produtos durante as últimas horas. Sabemos o quanto dependem de nós para comunicarem uns com os outros. Resolvemos o problema, obrigado mais uma vez pela paciência esta semana”, lê-se na publicação.

As redes sociais (que pertencem todas ao Facebook) começaram a reportar problemas pelas 19h30 e o pico aconteceu às 19h50, de acordo com o "Downdetector", site que deteta falhas e interrupções no acesso a serviços tecnológicos.

A aplicação mais afetada foi o Instagram, que entretanto também já está a funcionar normalmente. “Os problemas foram resolvidos e tudo deve voltar ao normal agora. Obrigado por ter ficado connosco (e por todos as memes esta semana)”, escreveu o Instagram também no Twitter.

É a segunda vez na mesma semana que as aplicações mostram problemas no acesso. Na segunda-feira, Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp estiveram em baixo durante cerca de seis horas.

O Facebook atribuiu depois o apagão a um erro técnico causado pela própria empresa, descartando a hipótese de ataque informático.