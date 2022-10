E foi a partir das 19h30 desta sexta-feira que voltou a acontecer: há problemas no Facebook, no Messenger, no Instagram e no WhatsApp

Depois do apagão do Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp esta segunda-feira, as redes sociais estão novamente com falhas no acesso. No Twitter (que continua a funcionar), o próprio Facebook admitiu que as aplicações estão com problemas e pediu desculpa “por qualquer inconveniente”.

De acordo com o "Downdetector", que deteta falhas e interrupções no acesso a serviços tecnológicos, o número de reclamações de utilizadores destas redes sociais aumentou a partir das 19h30 desta sexta-feira.

A aplicação com o maior número de queixas reportadas é mesmo o Instagram, segundo o "Downdetector", com um pico de 1600 reclamações feitas na plataforma por volta das 19h50.

Entretanto, o Facebook voltou a pedir desculpa pelas falhas nas redes sociais que detém. “Estamos cientes de que algumas pessoas estão a ter dificuldades de acesso às nossas aplicações e produtos. Estamos a trabalhar para que as coisas voltem ao normal o mais rapidamente possível e pedimos desculpa por qualquer inconveniente”, lê-se numa publicação no Twitter.

Também o Instagram já reagiu e escreveu uma mensagem semelhante no Twitter: “Sabemos que alguns de vocês podem estar a ter alguns problemas utilizando o Instagram neste momento. Lamentamos imenso e estamos a trabalhar o mais rapidamente possível para resolver os problemas”.

No início da semana, só depois de cerca de seis horas em baixo, as aplicações Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp voltaram finalmente a funcionar.

O Facebook atribuiu depois o apagão a um erro técnico causado pela própria empresa, descartando a hipótese de ataque informático.