OMS recomenda o uso generalizado em África da primeira vacina contra a malária

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou esta quarta-feira o lançamento generalizado em todo o continente africano da primeira vacina contra a malária, após um programa-piloto que decorreu em três países - Quénia, Gana e Malaui - e se revelou bem sucedido.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, considerou que este é um "dia histórico" no objetivo de se poderem salvar todos os anos dezenas de milhares de crianças em África.

"Comecei a minha carreira como investigador de malária, e ansiava pelo dia em que teríamos uma vacina eficaz contra essa doença milenar e terrível. Hoje é esse dia histórico, em que a OMS está a recomendar o uso amplo da primeira vacina no mundo contra a malária do mundo", enfatizou Tedros Adhanom Ghebreyesus esta quarta-feira numa conferência de imprensa em Genebra.

A OMS vem agora recomendar a disponibilização mais ampla da vacina 'RTS, S', também conhecida como 'Mosquirix', desenvolvida pela empresa farmacêutica britânica GlaxoSmithKline (GSK), que avançou um programa-piloto no Quénia, Gana e Malaui em 2019, tendo sido o imunizante já administrado a mais de 800 mil crianças.

Apesar dos testes clínicos terem revelado uma eficácia limitada da vacina - de 39%, e de 29% nos casos graves de malária em crianças pequenas - um estudo em agosto liderado pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres (LSHTM) revelou que quando crianças pequenas recebiam a vacina da GSK e medicamentos antimaláricos, o risco de hospitalização ou morte baixava 70%.

"Usar esta vacina em complemento dos instrumentos existentes para prevenir a malária pode salvar dezenas de milhares de vidas de jovens a cada ano", enfatizou o diretor-geral da OMS, lembrando que a doença "está connosco há milhares de anos, e o sonho de uma vacina contra a malária é antigo, e tem sido até à data inatingível. Hoje, a vacina 'RTS, S', que está há mais de 30 anos em elaboração, muda o curso da história da saúde pública, ainda temos um longo caminho a percorrer, mas este é um grande passo nessa estrada".

É esperado que a recomendação da OMS incentive o movimento de se encontrarem mais vacinas contra a malária, num momento em que se teme que décadas de progresso para acabar com a malária estejam em fase de estagnação, e em 2019 mais de 409 mil pessoas morreram com a doença do parasita transmitida por mosquitos, na sua maioria em África, e mais de 270 mil eram crianças menores de cinco anos, segundo lembra o jornal The Guardian.

Universidade de Oxford prepara vacina com mais de 75% de eficácia

Cientistas do Instituto Jenner da Universidade de Oxford avançaram no início de 2021 que a vacina que têm em desenvolvimento contra a malária se perfila como a primeira a atingir a meta da OMS, de 75% de eficácia. Num ensaio ao longo de 12 meses junto de 450 crianças no Burkina Faso, a vacina dos cientistas de Oxford revelou ter uma eficácia até 77%, e ensaios maiores estão a avançar agora envolvendo 4,8 mil crianças em quatro países africanos.

A esperança parece estar agora na vacina da farmacêutica GlaxoSmithKline, que já se comprometeu a fornecer até 15 milhões de doses por ano, a valores que não ultrapassam 5% do custo de produção, e a angariar parceiros nesse sentido, incluindo governos e outros financiadores.

O relato de Kwame Amponsa-Achiano, que testou a vacina da GSK no Gana e é responsável por avaliar a viabilidade e eficácia da vacinação em massa no país, é destacada pela BBC.