Operação Aquiles. Ministério Público quer ex-PJ em liberdade por recear “represálias”

Não é muito comum ver um procurador do Ministério Público a pedir a um tribunal superior que um arguido condenado por tráfico de droga não seja preso. Mas António Benvinda é verdadeiramente um homem incomum: ex-inspetor da PJ, afundou-se no submundo do tráfico de droga depois de ter sido expulso da polícia por envolvimento num esquema de corrupção. Tornou-se uma espécie de colaborador informal de redes de tráfico de droga. Foi o homem a quem era preciso ligar quando fosse preciso garantir que a polícia não interferiria numa operação. Mas neste ramo de atividade, há sempre um negócio que corre mal.

