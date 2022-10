Governo quer tornar obrigatória integração de crianças no pré-escolar para combater pobreza

O Governo quer tornar obrigatória a frequência de crianças no ensino pré-escolar. A ideia de alargar a escolaridade obrigatória aos três anos de idade consta da versão preliminar da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza (ENCP) 2021-2030, consultada pelo jornal “Público”. A ida a discussão pública da ENCP foi aprovada no último Conselho de Ministros.

“Reforçar os apoios à frequência de creches e pré-escolar assegurando às famílias de menores recursos um acesso tendencialmente gratuito, integrando o ensino a partir dos três anos de idade na escolaridade obrigatória no médio prazo”, é uma das propostas do documento.

Para além de antecipar a entrada na escolaridade obrigatória, o Executivo propõe o reforço do abono de família, do Rendimento Social de Inserção (RSI) e do Complemento Solidário para Idosos (CSI). Outra medida proposta passa pelas famílias com crianças serem prioritárias no acesso à habitação.

Ainda em período escolar, o Governo quer garantir que a condição socioeconómica dos pais deixa de ser um fator tão preponderante do sucesso escolar e posteriores percursos profissionais das crianças. A escola deve funcionar como um “pilar de excelência de sinalização das situações de carência”, para tal a nova estratégia prevê o aumento da rede de psicólogos escolares: o objetivo é a “a deteção precoce de problemas psicológicos em meio escolar”.