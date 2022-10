Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa já têm data

As Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) vão realizar-se em Lisboa de 1 a 6 de agosto de 2023, anunciou o gabinete de comunicação da JMJ esta segunda-feira em comunicado. A data do evento era o elemento que faltava conhecer depois de, em janeiro de 2019, o Papa Francisco ter encerrado as Jornadas Mundiais da Juventude no Panamá com o anúncio de que Lisboa seria a próxima paragem em 2022. A pandemia da Covid-19, contudo, atrasou a celebração em um ano e está agora fechada a data.

"É com muita alegria que revelamos que a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 se realizará de 1 a 6 de agosto de 2023. O anúncio da data da JMJ, neste dia de São Francisco de Assis, é um momento muito importante para todos. Há muito que os jovens de todo o mundo desejavam conhecer a data da JMJ Lisboa 2023 para preparar com maior detalhe a vinda a Lisboa. Esperamos que os 22 meses que nos conduzirão à JMJ sejam um tempo de evangelização para todos”, considera D. Manuel Clemente, Cardeal-Patriarca de Lisboa.

Segundo o mesmo comunicado, o Comité Organizador Local (COL), órgão executivo da preparação e organização da JMJ Lisboa 2023, conta já com mais de 400 voluntários - a maioria portugueses -, havendo em cada uma das 21 dioceses de Portugal comités organizadores também encarregados de dinamizar o evento no seu território. No passado mês de novembro realizou-se em Roma a cerimónia de receção dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, uma celebração que contou com a presença do Papa Francisco.

Criada pelo Papa João Paulo II em 1985, a Jornada Mundial da Juventude tem-se afirmado desde então como um momento de encontro de jovens católicos de todo o mundo. A primeira edição foi em Roma, seguindo-se depois Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019). Lisboa é a próxima.