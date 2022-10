Violência contra idosos mais do que duplicou nos últimos oito anos. Metade não apresenta queixa

A violência e os crimes contra pessoas idosas continuam a aumentar. No ano passado houve 1626 vítimas, o que corresponde a um aumento de cerca de 20% face a 2018, ano em que foram registadas 1350. Os dados constam das mais recentes estatísticas divulgadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

Ao Expresso, Maria de Oliveira, responsável da associação, atribui este aumento à “maior consciência da sociedade em relação aos direitos das pessoas idosas” —apesar de estes direitos ainda serem “violados constantemente” — e em relação à necessidade de denunciar as situações em que há violência ou outro tipo de crimes. Num comentário ao estudo, Renata Benavente, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, diz que “o aumento da violência sobre os idosos pode justificar-se tanto pelo aumento real das situações como por uma melhor capacitação das pessoas para fazer a denúncia, seja porque estão mais conscientes de que são vítimas, seja por via do apoio de que estão a beneficiar por parte dos serviços que as estão a acompanhar”.

Foi em 2019 que a pandemia começou, bem como os confinamentos. Isso explica, de alguma maneira, este aumento? Maria de Oliveira afirma que não deve ser estabelecida uma “causalidade” entre as duas realidades. “Ainda é muito cedo para avaliarmos se a pandemia teve consequências nestas denúncias.” Se, por um lado, “havendo maior coabitação, existe maior propensão para tensões, que podem resultar em violência e em crimes”, por outro as pessoas passaram mais tempo em casa, podendo ter-se apercebido de situações que antes lhe passavam despercebidas. “Os vizinhos, por exemplo, podem ter tomado conhecimento da situação” de uma forma mais imediata, denunciado-a. “Esses atos podem ter acabado por ser mais testemunhados.”

Na verdade, o número de pessoas idosas vítimas de violência e outro tipo de crimes tem aumentado de ano para ano, segundo o relatório. Entre 2013 e 2020, período de tempo em análise, o número de vítimas nestas faixas etárias mais do que duplicou (aumento de 110%). No total foram quase 8500 pessoas nos últimos oito anos, tendo sido cometidos cerca de 17 mil crimes contra as mesmas. E o número pode ser superior. “Isto é uma amostra. Há mais pessoas que não recorrem a nós”, diz Maria de Oliveira, lembrando, com base em dados da Organização Mundial da Saúde, que “uma em cada seis pessoas idosas é vítima de violência ou algum tipo de crime”.

Metade dos idosos não apresenta queixa

Em cerca de metade das situações não foi apresentada queixa às autoridades (49,6%). “No momento em que recorrem a nós, muitas destas pessoas ainda não apresentaram queixa”, diz Maria de Oliveira, para quem isto se deve ao “desconhecimento” que ainda existe em relação aos direitos das pessoas idosas, muitas vezes por parte dos próprios idosos, “que não sabem que estão a ser vítimas”. Por outro lado, diz, “é difícil para uma mãe ou um pai denunciar uma filha ou um filho, seja por violência física, seja por violência psicológica ou financeira”, ainda mais se os filhos forem os cuidadores. “Se dependem de um familiar seu para a prestação de cuidados têm mais resistência em denunciar a situação. Muitas vezes até sentem culpa e vergonha” pela violência de que estão a ser alvo.

Renata Benavente corrobora. “Por norma, as pessoas associam abuso à violência física e dizem-nos isso. Na consulta dizem ‘não, ele não me bate, a relação é boa’. Ou ‘a relação é boa porque ele não me bate’. Ou ‘corre bem porque ele não me bate’.” Quando, por outro lado, a “situação envolve os filhos, quando eles são os agressores, há sentimentos complicados da vergonha, de não querer prejudicar os próprios filhos”. “Há emoções conflituantes que tornam muito complexo o processo de decisão.”

No caso em concreto da violência financeira, “os pais podem considerar que é seu dever contribuir financeiramente para a vida dos filhos”, não apresentando por isso queixa. “Mesmo quando avaliam isso como incorreto têm vergonha em relatar o que está a acontecer porque há uma relação emocional e de afeto que dificulta o processo de denúncia.”

Além disso, acrescenta, pode colocar-se em causa a utilidade da queixa, devido ao elevado número de inquéritos que são arquivados. “As vítimas podem achar que não vale a pena fazer queixa porque nada vai acontecer”, diz, defendendo que “seria importante ter sempre a garantia de que o processo vai ser conduzido com rigor e que a investigação vai ser feita de forma isenta”. Quanto ao resto, sublinha que a existência de estratégias preventivas “deve ser uma preocupação em termos de políticas públicas” no que diz respeito à violência cometida contra pessoas idosas.

80% dos crimes são de violência doméstica

Segundo o relatório da APAV, os principais autores dos crimes cometidos contra pessoas idosas são os filhos ou as filhas destas pessoas. Assim aconteceu em mais de um terço dos casos (36,7%) — nas outras situações, os crimes foram praticados por cônjuges (26,6%), outros (28,2%), vizinhos (4,4%) e avôs ou avós (4,2%). São principalmente homens (64,7%), com idades entre os 65 e os 74 anos. E a maioria das vítimas são mulheres (73,4%), sobretudo na faixa etária dos 65 aos 69 anos (26,8% considerando também as vítimas do sexo masculino).

A violência doméstica foi o crime mais comum (corresponde a quase 80% do total de crimes praticados), destacando-se os maus-tratos psíquicos e os maus-tratos físicos, que passaram de 520 para 579 no ano passado. Em média, todas estas situações de violência e crime duram entre dois a seis anos, acontecendo de forma continuada na maioria das vezes (73,3%). Em 8,1% dos casos duram há mais de 40 anos. Na maioria das vezes ocorrem na residência comum (54,2%), a que se segue a residência da vítima (28,6%), outro local (6,3%), lugar ou via pública (6,1%) e residência do autor do crime (4,8%).

Como detetar situações destas? A isto responde Renata Benavente, pedindo atenção para alterações do comportamento como “deixar de ir ao café e tomar ali o pequeno-almoço, por exemplo, quando antes isso era um hábito” — o que se aplica sobretudo a casos de violência financeira cometidos por filhos — ou deixar de “contactar” ou de “responder a mensagens”. “Um afastamento súbito e injustificado pode indicar que a pessoa está a ser vítima de violência. Muitas vezes o agressor priva o idoso de contactos porque tem receio de que este denuncie a situação.”

Há ainda outro sinal de alerta, que tem que ver com a “presença constante do agressor” junto da vítima. “Vemos isso nas consultas. O agressor faz muita questão de também entrar para não dar oportunidade à pessoa para estar sozinha e contar o que se passa.”