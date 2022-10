“Estava à espera há muito tempo, hoje tinha de vir”. Algarve volta a dançar mas a ritmos diferentes

A fila à entrada da discoteca Twice estende-se ao longo da rua do Prior, uma das principais da noite de Faro. A porta ainda está fechada, apesar de já serem 00h30 deste 1 de outubro, mas ninguém parece importar-se com a espera. Pelo contrário, neste ‘dia da reabertura’, é a ansiedade misturada com alguma excitação que domina o ambiente.

