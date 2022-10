Serralves vai ter (quase) outro museu

Não será um museu novo, mas será um museu diferente, com mais valências e mais espaço expositivo, aquele que resultará da obra de ampliação do Museu de arte Contemporânea de Serralves, anunciada esta quinta-feira.

Álvaro Siza volta a ser responsável por um projeto destinado a dar resposta à já crónica falta de espaço das atuais instalações para acolher o cada vez maior número de atividades, sejam expositivas, sejam no âmbito das diferentes artes sempre acolhidas por Serralves. Acresce que a Coleção do museu integra já mais de 4 mil obras, das quais quase metade são propriedade da Fundação. As restantes – numa área em permanente expansão - encontram-se em depósito de longo prazo, e pertencem a várias coleções privadas, ou da Secretaria de Estado da Cultura e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.

O novo Edifício Poente representará 23% da área bruta de construção do Museu já existente e, como sublinhou Ana Pinho, presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, e reforçou Álvaro Siza, houve uma grande preocupação de preservar o parque. O edifício será construído numa grande clareira e, reforçou Ana Pinho, “não serão abatidas árvores. Apenas serão transplantadas 13 árvores”. De resto, frisou Álvaro Siza, o próprio edifício vai ser erigido com técnicas de construção especialmente concebidas para protegerem o parque e as árvores. O arquiteto acrescentou ainda que “a área impermeabilizada fica ainda abaixo do permitido pelo PDM”.

A questão surge e ganha pertinência por serem conhecidas as posições da associação ambientalista “Campo Aberto”, que já propôs, em alternativa à construção de um novo edifício na área verde da Fundação, a criação de um novo polo numa zona mais desfavorecida da cidade do Porto.

Com três pisos, um destinado a arquivos, acervos e serviços técnicos, e dois para áreas expositivas, o Edifício Poente, representará um acréscimo de 40% sobre as áreas agora existentes para exposições. Serralves passa, assim, a dispor de um total de 6 280 m2 de áreas expositivas, que comparam com os atuais 4 484 m2.

Marcado por uma grande flexibilidade, o Edifício Poente, ligado ao Museu já existente por uma espécie de ponte, coberta e com janelas panorâmicas nas extremidades, disporá de salas interligadas com divisões não estruturais. Em qualquer momento, explicou Álvaro Siza, “é possível tirar as paredes” e definir outro arranjo para específicas exposições.

O Museu de Serralves foi inaugurado em 1999 e naquela época angariava um número médio de 90 mil visitantes por ano. Os últimos números antes da pandemia apontam para mais de um milhão de visitantes anuais e com perspetivas de crescimento.