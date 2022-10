Investimento na saúde aumentou, mas dados revelam falta de profissionais

O investimento na saúde aumentou de 9,4% para 10,2% do PIB, ainda assim vários dados, apresentados pela revista “Visão”, demonstram que o sector da saúde tem falta de profissionais de saúde. Trabalhadores lembram que as “doenças crónicas” continuaram a existir durante a pandemia.

O Serviço Nacional de Saúde enfrenta uma escassez de profissionais. Para além da falta de recursos humanos, o SNS tem sido incapaz de captar enfermeiros e médicos. Desde 2019, 1293 profissionais foram para a reforma. Quanto ao rácio de profissionais por mil habitantes em Portugal, os enfermeiros apresentam 7,4 e os médicos 5,4. Neste momento, há 30.873 médicos a exercer no SNS - dez mil são internos - e 49.490 enfermeiros.

Quanto às especialidades, dos 78.117 enfermeiros registados na Ordem, apenas 21.061 enfermeiros, no final 2020, eram especialistas. Quanto aos médicos, há 1532 vagas nas áreas de Medicina Geral e Familiar e Saúde Pública. Portugal é um dos quatro países europeus em que não existe a especialidade de urgência.

Mais de um milhão de utentes não tem médico de família atribuído, revelam os dados do portal de transparência do SNS. Mais de metade (724.629) encontram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Quanto aos tempos de espera, há 414 mil utentes à espera de consulta de especialidade hospitalar. No que respeita às operações, segundo o Portal da Transparência, quase 200 mil pessoas aguardavam por uma cirurgia em julho. No último mês entre 28 de agosto e 27 de setembro, o tempo médio gasto por utente nas urgências estava, segundo a monitorização diária do SNS e da Administração Central de Saúde, nos 282 minutos.