Homem morreu em explosão ao filmar tutorial sobre como rebentar caixas multibanco

As autoridades holandesas e alemãs conseguiram desmantelar um gangue que fazia tutoriais a ensinar como rebentar caixas multibanco, escreve o “The Guardian”.

Isso só foi possível porque um dos integrantes, de 29 anos, acabou por morrer numa explosão na cidade de Utrecht enquanto filmava mais um vídeo a explicar como proceder de forma eficaz.

Um outro elemento do gangue, de 24 anos, também presente no local, acabou por ficar gravemente ferido. Os dois jovens eram, ao que tudo indica, os líderes do grupo.

Nove elementos foram identificados e detidos na sequência de uma investigação conjunta que durou um ano e meio.

“Os criminosos faziam vídeos tutoriais que eram entregues pessoalmente a outros criminosos”, explicou um porta-voz da Europol.

O gangue já tinha realizado pelo menos 15 ataques com explosivos em caixas multibanco, através dos quais quais tinha conseguido roubar 2,15 milhões de euros.