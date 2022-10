Mais de metade dos incendiários detidos em 2021 sancionados com medidas privativas da liberdade

Mais de 50% dos detidos por incêndio florestal, em 2021, foram sujeitos a medidas de coação privativas da liberdade, noticia o “Jornal de Notícias”. Prisão preventiva, detenção domiciliária ou internamento compulsivo são as sanções a que estes incendiários foram sujeitos.

A aplicação destas medidas resulta da criação de grupos multidisciplinares compostos por elementos da Polícia Judiciária (PJ), GNR e Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. “Sentiu-se a necessidade de se fazer alguma uniformização procedimental e criou-se esta estrutura. Tem a função de uma unidade nacional para os incêndios e define as diretrizes, as boas práticas, as necessidades de formação e material e centraliza as estatísticas”, explica o diretor-adjunto da PJ Carlos Farinha.

Para além destes grupos, o recurso a tecnologias de escutas telefónicas e localização por telemóvel são fulcrais nas investigações dos fogos rurais. O Grupo Permanente de Acompanhamento e Apoio (GPAA), criado após os grandes fogos de 2003, “motiva os investigadores para lógicas investigatórias mais atuais”.