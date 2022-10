Antigos dirigentes do Lar do Comércio, em Matosinhos, acusados pelo MP de 67 crimes

As denúncias de familiares dos utentes do Lar do Comércio, em Matosinhos, levaram o Ministério Público (MP) a abrir uma investigação, em 2017, que resultou na acusação do ex-presidente José Moura, da antiga diretora de serviços Marta Couto Soares, assim como da própria instituição, e que envolveu um total de 67 crimes de maus-tratos. O MP diz, segundo o "Jornal de Notícias", que as negligências são consequência de uma "contenção de gastos".

Entre as atitudes de negligência identificadas estão omissões de auxílio e episódios de maus-tratos. Dos 67 crimes, há 17 que o MP considera agravados porque as vítimas morreram. Os crimes ocorreram entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2020.

“No exercício das funções, violando as funções dos cargos que ocupavam e, apesar de saberem que a instituição dispunha de meios econômicos para o fazer, por razões de diminuição e contenção de gastos, deixaram de adquirir para os utentes do lar produtos de higiene e terapêuticos”, diz o MP. Além disso, não foram contratados “os médicos, funcionários e enfermeiros necessários para assegurarem o conforto e cuidados mínimos aos utentes, assim como contiveram despesas na aquisição de equipamentos e de mobiliário”.