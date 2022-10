“Turnos ou horário noturno, repetitividade de tarefas”: DGS lança guia com fatores de risco para a saúde mental nos locais de trabalho

Partindo da ideia de que “as situações de stress, de depressão, de ansiedade ou de burnout são atualmente muito comuns nos trabalhadores”, tendo em conta “a enorme pressão” que existe para “responder às exigências do trabalho moderno e à atual situação pandémica”, a Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou esta terça-feira um guia para minimizar os riscos para a saúde mental nos locais de trabalho.

Em comunicado enviado às redações, a DGS explica que o documento, que se encontra publicado no seu site, tem como objetivo “melhorar a intervenção preventiva” em contexto laboral e “identificar e promover boas práticas, não só ao nível da prevenção mas também na promoção da saúde dos trabalhadores”.

Nele são identificados os principais fatores de risco que existem para a saúde mental nos locais de trabalho, como “monotonia do trabalho”, “repetitividade de tarefas”, falta de “autonomia ou de controlo sobre o trabalho”, turnos ou horário noturno, falta de suporte social e conflitos laborais, lê-se no guia sobre a “vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a fatores de risco psicossocial no local de trabalho”.

Também são elencados os efeitos que os ambientes de trabalho “inadequados” têm para a saúde dos trabalhadores e os instrumentos e questionários que devem ser utilizados para avaliar riscos e identificar situações “prioritárias e de emergência”, bem como “potenciais perturbações mentais”. Sendo a prevenção do aparecimento de patologia mental o principal objetivo do guia, são apresentadas, no final do documento, medidas nessa área e de promoção da saúde mental, em termos individuais e coletivos.

O ambiente de trabalho, refere a DGS em comunicado, “pode ser agravado pela definição de objetivos pouco realistas, pela urgência em alcançar resultados, pelas longas horas de trabalho e ainda por contratos precários”. Há ainda outras situações, como “o assédio, violência física” e outros comportamentos abusivos. Problemas como estes, acrescenta, “poderão refletir-se na perda de capital humano, aumento do absentismo e presentismo laboral e baixos níveis de desempenho ou motivação dos trabalhadores”, podendo estar ainda relacionados “com um enorme fardo de doença e incapacidade que acarretam pesados encargos financeiros para os indivíduos, as empresas e a sociedade”.

Presente no lançamento do guia, Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), disse que o guia “só é útil se o Governo, o Parlamento e as organizações não o colocarem na gaveta”.

“Tenho curiosidade para saber se o Governo, a Assembleia da República e as organizações em geral vão continuar a arranjar desculpas para adiar decisões que criem condições para a prevenção de riscos psicossociais e promoção da saúde mental nos locais de trabalho que são consensuais entre as diversas áreas científicas e técnicas”, afirmou o bastonário, de acordo com um comunicado da OPP.

Francisco Miranda Rodrigues também sublinhou que o encaminhamento de situações para o SNS, tal como aparece referido no guia, vem tornar ainda “mais saliente a já insustentável falta de psicólogos” nos serviços públicos. “A ‘solução’ não pode ser sempre medicar. É preciso dar outro tipo de respostas. Até com as máquinas há preocupação que durem e estejam em boas condições. Como é que, com as pessoas, os empregadores apenas continuam preocupados com o facto de produzirem ou não?”