A política europeia “de água é um balde cheio de furos”, acusa Tribunal de Contas Europeu

A agricultura na União Europeia continua a ter “um impacto grave e inegável nos recursos hídricos”, o que se agrava em cenário de alterações climáticas. A constatação é do Relatório Especial 20/2021 do Tribunal de Contas Europeu (TCE), intitulado “Utilização sustentável da água na agricultura: os fundos da PAC têm maior probabilidade de promover o aumento de utilização da água do que a sua eficiência”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler