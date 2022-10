Vacina da gripe: presidente da Associação Nacional de Farmácias garante que “todas as farmácias contam com lista de reservas”

A vacinação contra a gripe nas farmácias portuguesas arranca no próximo mês. A presidente da Associação Nacional de farmácias, Ema Paulino, diz ao “Correio da Manhã”, que "todas as farmácias contam com lista de reservas”.

“A extensão das listas depende da dimensão das farmácias: há listas com 50 inscritos e outras com 300 ou 400”, explica a representante de cerca de 2800 farmácias. Os farmacêuticos estão expectantes que “a procura seja semelhante à verificada no ano passado, embora este ano as farmácias contem com o reforço de doses”.

A presidente da Associação de Farmácias de Portugal, Manuela Pacheco, espera que o processo de vacinação deste ano corra melhor. “O ano passado foi atípico, muitas pessoas procuraram a vacina com receio da covid-19”, diz. O processo de vacinação contra a gripe, para a população em geral, arranca a 25 de outubro nas farmácias.