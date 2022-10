Tribunal condena Centro Cultural de Belém por violar direitos laborais de técnicos de espetáculos

O Centro Cultural de Belém (CCB) foi condenado, em tribunal, por ter violado dos direitos laborais de 12 técnicos de espetáculos. Segundo o jornal “Público”, apesar de a ação judicial desencadeada pelos trabalhadores remontar a 2018, alguns dos problemas relatados são anteriores a isso. Fonte ligada ao processo conta que alguns trabalhadores chegaram a dormir nos camarins do CCB.

“A gente morava lá dentro, não tinha vida”, esclarece a fonte. Os horários de trabalho impostos pelo CCB aos técnicos de palco e de audiovisuais eram prolongados: as jornadas duraram mais do que aquilo que a lei permitia, o descanso entre dias consecutivos de serviço chegou a ser de apenas sete horas, com os trabalhadores a largarem o trabalho já depois das duas da manhã para voltarem a pegar logo às nove. Além disso, eram frequentes as jornadas de trabalho com mais de cinco horas consecutivas de serviço, sem intervalo para descanso.

Os técnicos de palco e de audiovisuais eram responsáveis pela montagem de cenários e pelos equipamentos de luz, som e vídeo, bem como pela colocação de adereços e pela limpeza e arrumação das instalações.