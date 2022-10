Os antivacinas convocaram uma eleição autárquica alternativa mas apareceram poucos para ‘votar’

Pelas 18h, a hora marcada para o protesto do grupo antivacinas e antimáscaras, eram mais os participantes numa festa de aniversário no relvado do parque Eduardo VII, em Lisboa, do que os manifestantes que se iam juntando junto à rotunda do Marquês de Pombal. E o dispositivo policial da PSP ultrapassava largamente o de negacionistas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler