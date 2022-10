As presas do medo. Há mais de 4,5 milhões de mordeduras de serpentes por ano

H

á poucos sentimentos instintivos mais persistentes entre a espécie humana do que o medo quase irracional de cobras. Em Portugal, a ameaça rastejante é quase nula, mas, de vez em quando, ainda acontecem histórias arrepiantes. Noutras partes do mundo, onde, paradoxalmente, elas até são alvo de respeito e veneração, este pavor tem razão de ser: os ataques de serpentes venenosas matam milhares de pessoas todos os anos e deixam muitas mais com sequelas para a vida. Encontrar forma de proteger as populações sem pôr em causa o equilíbrio dos habitats naturais é um desafio que nos últimos anos começou a mobilizar as autoridades de saúde do planeta.