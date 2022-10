SEF detém cidadão estrangeiro procurado pela Interpol e trava saída do país de outros dois com passaportes falsos

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou este sábado, 25 de setembro, que deteve em Portimão, um cidadão estrangeiro, de 28 anos, que tinha um mandado de captura internacional emitido pela Interpol, para cumprimento de uma pena por roubo.

Em comunicado, o SEF diz que "deteve, em Portimão, um cidadão estrangeiro, do sexo masculino, de 28 anos de idade, sobre o qual pendia um mandado de captura internacional emitido pela Interpol, com vista à sua extradição, para cumprimento de pena por crime de roubo".

Após diligências do SEF, para a localização daquele cidadão, este foi detido e apresentado ao Tribunal da Relação de Évora, "onde lhe foi determinada a sua condução ao Estabelecimento Prisional de Lisboa, local onde aguardará os ulteriores termos do processo de extradição", adianta a nota, em que não é identificada a nacionalidade nem desde quando havia uma busca.

Dois cidadãos detidos com passaportes italianos contrafeitos

O SEF informa ainda que, na sexta-feira, deteve outros dois cidadãos estrangeiros, um no aeroporto do Porto e outro no de Lisboa, "ambos com cartões de identidade italianos que apresentavam fortes indícios de contrafação".

"No dia de ontem [sexta-feira], o SEF deteve, no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, no controlo de saída do país, um outro cidadão estrangeiro que tentava embarcar num voo com destino a Manchester, no Reino Unido", refere o comunicado.

Isto no mesmo dia, em que no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, "um terceiro cidadão estrangeiro que tentava embarcar num voo com destino a Stansted, Londres", também foi detido pelo SEF.

Os dois homens, que tinham cartões de identidade italianos e que "apresentavam fortes indícios de contrafação", serão presentes no Tribunal da Comarca respetiva "para validação da detenção e aplicação de medidas de coação".