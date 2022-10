Benvinda, o informador que acusa o tribunal de o condenar “à morte”

Se tivesse ficado do lado certo da lei, António Joaquim Sesifredo Benvinda seria agora, aos 65 anos, um inspetor da PJ a gozar a reforma. Talvez no Brasil, onde passou largos anos e ganhou o sotaque que nunca mais largou; ou então como consultor de segurança de uma qualquer empresa privada. Mas o antigo investigador da secção de moeda falsa — expulso depois de ter sido condenado num processo de falsificação e burla criminosa — mergulhou no submundo do crime onde ganhou a reputação de saber a que porta bater quando fosse necessário corromper um polícia. Um intermediário.

Agora, é um homem em perigo de vida. Há oito anos que está no programa de proteção de testemunhas depois de ter denunciado um esquema de tráfico de droga de que faria parte com dois inspetores da PJ e traficantes de várias nacionalidades. Mas por decisão do tribunal que o julgou, terá de ser preso para cumprir a pena de cinco anos e meio de prisão efetiva a que foi condenado por tentativa de tráfico de droga e associação criminosa.