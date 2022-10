Ministério da Justiça pagou 2,5 milhões de euros por edifício que há dois anos foi leiloado por 1,5 milhões

O Ministério da Justiça (MJ) pagou 2,5 milhões de euros por um prédio que tinha sido comprado, há menos de dois anos, por 1,5 milhões, noticia o “Jornal de Notícias". O edifício servirá para reinstalar o Departamento de Investigação Criminal de Braga da Polícia Judiciária.

O prédio em questão corresponde à antiga sede da Associação Industrial do Minho (AIMinho), que foi declarada insolvente no ano de 2018. Assim, a sede foi posta à venda por leilão eletrónico no valor de 2,36 milhões de euros. A falta de interessados fez com que os credores da AIMinho realizassem sucessivas baixas de preço, até ter sido comprado um ano depois.

Em dezembro de 2019, a empresa Pedro Cávado - investimentos imobiliários SA, do grupo empresarial Ilídio Mota, adquiriu o edifício por 1,5 milhões. Entre a transação de 2019 e a presente venda ao Estado, o preço do imóvel aumentou 66%. O MJ diz que a mudança deste departamento era “uma necessidade há muito tempo sinalizada”.