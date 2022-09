Vacinação contra a gripe tem início na segunda-feira

Começa mais cedo a campanha de vacinação contra a gripe: já a partir de segunda-feira.

Nesta primeira fase, as doses são gratuitas para residentes, utentes e funcionários dos estabelecimentos de respostas sociais, doentes e profissionais da rede de cuidados continuados, elementos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e grávidas.

Seguem-se depois, na segunda fase, os demais grupos-alvo abrangidos pela vacinação gratuita. Estão abrangidas as pessoas com 65 ou mais anos, portadores de doenças ou outras condições de saúde que representam maior risco em caso de gripe. "A Direção-Geral da Saúde apela à adesão das pessoas que têm critério para a vacinação contra a gripe, num processo que será feito de forma organizada, decorrendo nos próximos meses", é pedido no comunicado enviado.

"A vacina contra a gripe é fortemente recomendada para grupos prioritários da população e é uma medida de prevenção primária com impacte na ocorrência e gravidade da doença". Além disso, "em contexto de pandemia, mantêm-se medidas excecionais e específicas no âmbito da vacinação gratuita contra a gripe, nomeadamente o início mais precoce".