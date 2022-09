Póvoa de Varzim: pais pedem substituição de professor acusado de usar a máscara no queixo e de ter vídeos de cariz sexual no YouTube

Um professor da Escola Secundária Eça Queirós, na Póvoa de Varzim, terá dado a aula com a máscara no queixo e sugerido aos alunos que o seguissem no YouTube - plataforma em que tem um canal com vídeos em que aparece nu e a dizer frases de cariz sexual. Segundo o “Jornal de Notícias”, os pais exigem a substituição do docente que dá aulas de Economia e Direito ao 12.º ano.

“Gabou-se na aula de apresentação de não ser vacinado, 'que era tudo uma mentira', e deu a sua aula com a máscara no queixo. Sugeriu os alunos que o seguissem no seu canal do YouTube, onde aparece nu, em trajes menores e de biquíni. O estado de saúde mental deste professor é grave e um perigo para os alunos e para a comunidade escolar”, disse um pai ao mesmo jornal.

Os encarregados de educação consideram que o professor “não está em condições” de lecionar. A PSP foi chamada à escola, na quarta-feira, porque o docente não estava a usar máscara durante as aulas. O diretor da escola, José Eduardo Lemos, confirmou a presença da polícia, mas explica que “o professor apenas tinha a máscara mal colocada”. O responsável recusou pronunciar-se sobre as queixas dos pais mas garante que, caso sejam formalizadas, “a direção da escola agirá em conformidade”.