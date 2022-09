OMS lança alerta urgente sobre a poluição do ar: está a matar “milhões”

A Organização Mundial de Saúde lançou um alerta para a degradação da qualidade do ar que respiramos, que considerou "uma das maiores ameaças ambientais para a saúde humana" - a par com as alterações climáticas.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a OMS equipara o problema da poluição atmosférica "a outros grandes riscos para a saúde global, como uma dieta pouco saudável e o tabagismo". "Estima-se que todos os anos a exposição à poluição ambiental esteja a causar sete milhões de mortes prematuras e a resultar na perda de muitos mais milhões de anos de vida", lê-se na nota.

"Nas crianças" - continua a comunicação - "isto pode incluir redução do crescimento e função dos pulmões, infeções respiratórias e asma agravada". "Nos adultos, a doença isquémica do coração e os enfartes são as causas mais comuns da mortalidade prematura causada pela poluição atmosférica, estando a surgir novas provas de efeitos como diabetes e doenças neurodegenerativas."

Por este motivo, a OMS insta os 194 países das Nações Unidas a cortarem as emissões e avançarem com ações para mitigar as alterações climáticas. Neste sentido, o organismo disponibilizou um novo conjunto de diretrizes (a primeira atualização desde 2005), estabelecendo níveis de referência para seis poluentes, que se forem ultrapassados representam "riscos significativos para a saúde".

As recomendações surgem semanas antes da COP26, a Cimeira do Clima da ONU que irá decorrer em Glasgow entre 31 de outubro e 12 de novembro

Poluição é mais um fator de desigualdade

Segundo a OMS, "as disparidades relativamente à poluição atmosférica estão a crescer em todo o mundo". "[Este problema] é uma ameaça para a saúde em todos os países mas afeta mais as pessoas em países de baixos e médios rendimentos", afirma o director-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"O ar puro devia ser um direito humano fundamental e uma condição necessária para as sociedades saudáveis e produtivas. No entanto, apesar de algumas melhorias na qualidade do ar durante as últimas três décadas, milhões de pessoas continuam a morrer prematuramente, afetando frequentemente as populações mais vulneráveis e marginalizadas", argumenta a nota, que acrescenta que em 2019 90% da população mundial vivia em regiões onde os níveis de poluição estavam acima do recomendado pelas diretrizes de 2005.