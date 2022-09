Educação. Faltam professores em 80% dos agrupamentos escolares de Lisboa

O problema está longe de estar generalizado a todo o país, mas onde existe agrava-se de ano para ano e mesmo de dia para dia, olhando para o número de horários nas escolas que continuam por atribuir neste arranque das aulas. Se na semana passada estavam menos de 700 inseridos na plataforma do Ministério da Educação, esta quarta-feira eram já mais de 1600, afetando mais de 150 mil alunos. Os números aumentam por causa de baixas médicas que vão surgindo ou da não-aceitação por parte dos candidatos que estão nas listas. Destes horários, 40% concentravam-se no distrito de Lisboa.

O levantamento é feito por Davide Martins, professor de Matemática no Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira (Vila do Conde) e colaborador do blogue especializado em educação “ArLindo”: “Estes horários correspondem a mais de 20 mil horas semanais. Se considerarmos que, em média, os alunos têm três horas semanais por disciplina e que cada turma tem uma média de 25 alunos, podemos dizer que, em números redondos e por defeito, mais de seis mil turmas e/ou mais de 150 mil jovens têm pelo menos um professor em falta”, contabiliza. E o problema acentuou-se nos últimos anos.